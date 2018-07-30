Перекрёсток Тургенева и Северной в Краснодаре будет закрыт до 6 августа

Капитальный ремонт в этом месте по ул. им. Тургенева с полным ограничением движения транспорта продлен на неделю. Первоначально планировалось, что достаточно будет 10 дней — с 20 по 30 июля. Однако прошедшие ливни внесли свои коррективы в паны строителей.

«Закрытие перекрёстка было связано с дальнейшей прокладкой инженерных сетей, заменой головного ливневого коллектора по ул. им. Тургенева — от ул. им. Гагарина в сторону ул. им. Калинина. Планировалось, что все работы будут выполнены в течение 10 дней. Прокладку коллектора на перекрёстке завершили в отведённый срок, а вот восстановление дорожного покрытия пришлось задержать из-за сильных дождей и подтоплений зоны производства работ. Теперь придется просушить земполотно, подготовить основание дороги, а затем приступать к асфальтировке. Именно поэтому перекресток для движения автотранспорта будет закрыт до 04.00 утра 6 августа», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

На время закрытия перекрестка действует временная схема движения общественного транспорта. Установлены временные дорожные знаки.

«С временной схемой организации дорожного движения можно познакомиться здесь», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара