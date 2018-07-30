Ещё
Перекрёсток Тургенева и Северной в Краснодаре будет закрыт до 6 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Перекрёсток Тургенева и Северной в Краснодаре будет закрыт до 6 августа 

АиФ — Юг 53 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Капитальный ремонт в этом месте по ул. им. Тургенева с полным ограничением движения транспорта продлен на неделю. Первоначально планировалось, что достаточно будет 10 дней — с 20 по 30 июля. Однако прошедшие ливни внесли свои коррективы в паны строителей.
«Закрытие перекрёстка было связано с дальнейшей прокладкой инженерных сетей, заменой головного ливневого коллектора по ул. им. Тургенева — от ул. им. Гагарина в сторону ул. им. Калинина. Планировалось, что все работы будут выполнены в течение 10 дней. Прокладку коллектора на перекрёстке завершили в отведённый срок, а вот восстановление дорожного покрытия пришлось задержать из-за сильных дождей и подтоплений зоны производства работ. Теперь придется просушить земполотно, подготовить основание дороги, а затем приступать к асфальтировке. Именно поэтому перекресток для движения автотранспорта будет закрыт до 04.00 утра 6 августа», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
На время закрытия перекрестка действует временная схема движения общественного транспорта. Установлены временные дорожные знаки.
«С временной схемой организации дорожного движения можно познакомиться здесь», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Напомним, Евгений Первышов считает, что при капремонте ул. им. Тургенева главное — выдержать технологию.
АиФ — Юг: последние новости
27 июля леопардов, привезенных из Сочи, выпустили в заповеднике «Алания» ИИ и цифровая тюрьма. Учёный о том, можно ли научить робота чувству юмора Глава Краснодара предложил создать городскую службу для содержания ливневок
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве129
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле253
Почему в Турции обижают россиянок298
Полеты через Москву резко подорожают46
Крымский мост покорил сердца украинцев259
Видео
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
00:41
Появилось видео смертоносного пожара в Сочи
Происшествия
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
01:43
Учебник по географии шокировал депутата Рады
Образование Конфликты
05:52
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение