Какие иностранные части воевали в Красной Армии в Великую Отечественную

В ходе Второй мировой войны многие государства из политических соображений формировали воинские подразделения из иностранных подданных или же соединения из собственных граждан, но имеющие определённую национальную окраску.

Финская Народная Армия

Первая попытка создать «освободительную армию» из лиц той национальности, которая была основой в государстве, являвшемся противником в войне, была предпринята еще в СССР в ходе войны с Финляндией зимой 1939-1940 гг. Почти за три недели до начала войны, 11 ноября 1939 года, началось формирование финской «народной армии» (ФНА) в составе Ленинградского военного округа. Туда записывали финнов и карелов, проходивших службу в Красной Армии. К моменту вторжения в ней насчитывалось более 13 тысяч человек. Предполагалось, что по мере «освобождения» территории Финляндии армия пополнится добровольцами из числа граждан этой страны.

Однако выяснилось, что финны не торопятся вступать в ее ряды и вообще не собираются приветствовать советские войска как своих освободителей. Почти всё финское население приграничных территорий при приближении Красной Армии эвакуировалось вглубь Финляндии. И хотя к концу военных действий ФНА насчитывала более 25 тысяч военнослужащих, почти все они были советскими гражданами.

Непредвиденно тяжёлый ход войны изменил предназначение ФНА. Если сначала она готовилась только для политической демонстрации, то постепенно советское командование стало использовать её в боевых действиях. Сам термин ФНА вскоре исчез, и данное формирование стало числиться просто как регулярная 106-я горнострелковая дивизия РККА.

Польская армия генерала Андерса

Еще до того, как наша страна вступила в боевые действия с гитлеровской Германией , советское руководство внедряло мысль об «освободительном характере» гипотетической войны. Особенно большое внимание в связи с этим уделялось славянам.

Несмотря на то что весной 1940 года значительная часть пленных польских офицеров была уничтожена в Катыни, 2 ноября 1940 года Берия отдал приказ об организации польской дивизии. Многие офицеры, остававшиеся в советских лагерях, согласились служить в ее составе, так как это был шанс вырваться из заточения. 4 июня 1941 года Совнарком и Политбюро приняли секретное решение о создании к 1 июля 238-й стрелковой дивизии из числа поляков. После начала войны была достигнута договорённость с эмигрантским правительством Польши в Лондоне о формировании в СССР уже целой польской армии. [С-BLOCK]

В августе 1941 года был издан указ об амнистии польских граждан, заключённых в советских лагерях. Главнокомандующим польской армией стал генерал Владислав Андерс. Советское правительство вооружало и снабжало армию Андерса, кое-что поставляла ей и Великобритания . Однако вопросами кадрового формирования польской армии в СССР ведали эмиссары эмигрантского правительства. Они вели и политическую пропаганду среди польских солдат.

Весной 1942 года армия Андерса насчитывала более 100 тысяч человек. Однако в ее рядах были сильны антисоветские настроения и её командование с одобрения эмигрантского правительства настаивало на отправке армии за пределы СССР, в распоряжение британского командования. Того же требовало и правительство Великобритании. В конце концов Сталин, поняв, что ему не удастся использовать армию Андерса в политических целях, дал согласие на её вывод в Иран . Ушедшие из СССР польские войска приняли участие в сражениях Второй мировой войны в Средиземноморье, Италии и Западной Европе.

Войско Польское

Но не все польские военнослужащие покинули СССР вместе с генералом Андерсом. Небольшая часть, главным образом коммунисты , осталась, и из них летом 1943 года была образована 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко, вскоре разросшаяся до корпуса. Она послужила основой создания Войска Польского под политическим контролем СССР. К концу войны существовали уже две армии Войска Польского.

Свой первый бой польские советские части приняли 12 октября 1943 года в районе села Ленино на Могилёвщине. В дальнейшем польские советские войска участвовали в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии , в боях под Варшавой , в Висло-Одерской операции и в битве за Берлин. На момент вступления в Польшу летом 1944 года Войско Польское насчитывало более 100 тысяч человек. В дальнейшем оно пополнялось за счет призывников Польши. К концу войны его численность превышала 400 тысяч военнослужащих.

Чехословацкие войска

Возможность создания чехословацкой армии под советским контролем также рассматривалась руководством СССР ещё с конца 1938 года. Осенью 1939 года на занятой советскими войсками части Польши органы НКВД обнаружили полковника бывшей чехословацкой армии Людвига Свободу, занимавшегося организацией антинацистского подполья, и вывезли его в СССР. В 1942 году Свобода был назначен командиром 1-го чехословацкого батальона в составе Красной Армии. 8 марта 1943 года чехословацкий батальон принял первый бой, отражая немецкое контрнаступление под Харьковом

Летом 1943 года батальон разросся до размеров бригады, а весной 1944 года — отдельного армейского корпуса. Летом 1944 года были также созданы отдельная чехословацкая танковая бригада и отдельные авиационные части. Интересной особенностью 1-й чехословацкой бригады было то, что большинство её военнослужащих составляли карпатские русины, бывшие до 1938 года гражданами Чехословакии. Корпус завершил войну в мае 1945 года на территории Чехословакии.

Югославские, румынские и немецкие

Хотя постановление ГКО от 3 июля 1941 года предусматривало формирование в СССР помимо польских и чехословацких также югославских воинских частей, к их реальному укомплектованию удалось приступить не раньше октября 1943 года. К тому времени в СССР набралось достаточно военнопленных из югославских народов, ранее воевавших на стороне усташского правительства Хорватии — союзника Германии. Тогда же была организована и 1-я румынская пехотная дивизия из военнопленных румын.

Все слышали о французской авиационной эскадрилье «Нормандия—Неман». В отличие от других иностранных военных соединений в РККА она была сформирована за пределами СССР, в Северной Африке. Ее направили на советско-германский фронт по инициативе генерала Шарля де Голля, вождя «Сражающейся Франции». [С-BLOCK]