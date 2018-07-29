Александр Олешко почтил память безвременно ушедшего Семена Мильштейна 

Пришла печальная новость. На 59-м году ушел из жизни известный музыкант Семен Мильштейн. Его называли чуть ли не единственным в стране профессиональным трубачом. Первыми об этом в соцсетях сообщили близкие музыканта. Чуть позже на странице в Instagram актера Александра Олешко появился поминальный пост, посвященный Мильштейну.
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«Умер Семён Мильштейн. Прекрасный музыкант! Талантливейший трубач! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра «Дэнс-лэнд». Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью. Мы видели и радовались, когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому. Благодаря Семёну и артисты и зрители, были счастливы музыкальным программам и вечерам, которые он придумывал, создавал, очень часто принимая в этом участие бесплатно. В последний раз, вместе мы оказались на одной сцене в Арт-кафе театра им Е. Б. Вахтангова 13 декабря 2017года. Почему то именно на этот вечер пришёл мой товарищ, замечательный фотограф Саша Иванов и попросил поснимать происходящее. Царствие небесное, Семён. Спасибо тебе за всё хорошее, что ты для меня сделал», — сообщил Олешко.
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О дате и месте прощания с Семеном Мильштейном пока не сообщается.