Бороться с наркоманами пургеном и проклятиями решили в центре Ростова

Необычное объявление появилось в подъезде одной из многоэтажек Ростова. Колдунья Елена решила бороться с наркоманами и их бизнесом весьма необычным способом. Все найденные ей закладки она подменяет на цианистый калий и пурген, а также обещает наложить порчу и половое бессилие на дегенератов, прячущих закладки в детских колясках.

Объявление тут же сфотографировали и выложили в социальные сети. Ростовчане отмечают, что с чувством юмора у автора объявления все в порядке. Однако эффективнее было бы обратиться в полицию.