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Бороться с наркоманами пургеном и проклятиями решили в центре Ростова
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Бороться с наркоманами пургеном и проклятиями решили в центре Ростова 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Необычное объявление появилось в подъезде одной из многоэтажек Ростова. Колдунья Елена решила бороться с наркоманами и их бизнесом весьма необычным способом. Все найденные ей закладки она подменяет на цианистый калий и пурген, а также обещает наложить порчу и половое бессилие на дегенератов, прячущих закладки в детских колясках.
Объявление тут же сфотографировали и выложили в социальные сети. Ростовчане отмечают, что с чувством юмора у автора объявления все в порядке. Однако эффективнее было бы обратиться в полицию.
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