Британский парламент призвал правительство сплотиться для противостояния РФ

ЛОНДОН, 29 июля. / ТАСС /. Парламент Великобритании призвал консолидировать работу правительственных ведомств, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России . Такой вывод содержится в опубликованном в воскресенье парламентском докладе «Дезинформация и фейковые новости», одна из глав которого посвящена РФ.

В нем сообщается, что шесть парламентских комитетов «объединили свои усилия в борьбе с российским влиянием» на политическую жизнь Соединенного Королевства . «Поэтому правительство должно координировать совместную работу с различными компетентными министерствами. Эти ведомства должны работать не в изолированном режиме, а сообща обмениваться информацией, разведывательными данными и экспертными знаниями, противостоять растущей угрозе со стороны России и других злонамеренных игроков», — говорится в докладе.

ЕС. "Мы рекомендуем кабинету министров Великобритании обратиться к другим правительствам и следовать рекомендации, согласованной представителями США

Правительство должно обмениваться информацией об угрозах, степени уязвимости и передовой практике противодействия российскому вмешательству, а также координировать работу парламентариев по всему миру", — отметили парламентарии.

В докладе также подчеркивается, что парламент ожидает осенью этого года публикации Белой книги (официальный правительственный документ, лежащий в основе подготовки закона) и рассчитывает на то, что британский кабмин «изложит практические шаги, которые он предпримет для обеспечения более широкого глобального взаимодействия в борьбе с российским вмешательством».