Британский парламент призвал правительство сплотиться для противостояния РФ 

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Парламент Великобритании призвал консолидировать работу правительственных ведомств, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России. Такой вывод содержится в опубликованном в воскресенье парламентском докладе «Дезинформация и фейковые новости», одна из глав которого посвящена РФ.
В нем сообщается, что шесть парламентских комитетов «объединили свои усилия в борьбе с российским влиянием» на политическую жизнь Соединенного Королевства. «Поэтому правительство должно координировать совместную работу с различными компетентными министерствами. Эти ведомства должны работать не в изолированном режиме, а сообща обмениваться информацией, разведывательными данными и экспертными знаниями, противостоять растущей угрозе со стороны России и других злонамеренных игроков», — говорится в докладе.
"Мы рекомендуем кабинету министров Великобритании обратиться к другим правительствам и следовать рекомендации, согласованной представителями США и ЕС.
Правительство должно обмениваться информацией об угрозах, степени уязвимости и передовой практике противодействия российскому вмешательству, а также координировать работу парламентариев по всему миру", — отметили парламентарии.
В докладе также подчеркивается, что парламент ожидает осенью этого года публикации Белой книги (официальный правительственный документ, лежащий в основе подготовки закона) и рассчитывает на то, что британский кабмин «изложит практические шаги, которые он предпримет для обеспечения более широкого глобального взаимодействия в борьбе с российским вмешательством».
Комитет по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий британского парламента подозревает Россию во вмешательстве в процесс проведения референдума по вопросу выходы страны из Евросоюза в июне 2016 года и досрочных всеобщих парламентских выборов в июне 2017 года. Согласно утверждению комитета, РФ якобы могла повлиять на исход голосования с помощью использования социальных сетей, что Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала.