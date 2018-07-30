В Орловском районе на Оптухе утонул местный житель

Около 10.17 утра в ОДС ЦУКС от диспетчера системы 112 поступило сообщение о том, что в Орловской районе в реке Оптуха в месте в необорудованном для купания, утонул мужчина.

На месте происшествия работали силы и средства ГКУ ОАСПС «Поисково-маневенная группа». Тело погибшего было передано сотрудникам полиции. По факту гибели местного жителя проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

В разгар купального сезона спасатели еще раз обращают внимание орловцев на необходимость соблюдения правил безопасности на воде. Купаться можно только в разрешенных для этого местах, потому что там есть необходимая инфраструктура, очищены берега и дно, регулярно проверяется качество воды. Нельзя входить в водоем в состоянии опьянения. Не рекомендуют резко нырять в прохладную воду после длительного пребывания на жаре, это может привести к спазму. Также под особый контроль важно взять детей и пожилых людей.