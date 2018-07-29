В гармонии с природой: на Ладоге устроили уникальный эко-кемпинг

Экологичный отдых организовали для туристов в Ленинградской области . Гостям предлагают пожить в палатках с видом на Ладожское озеро. Из развлечений — прогулки по лесу, купание, рыбалка, передает корреспондент «МИР 24» Ярославна Фролова.

Попасть в эко-кемпинг не так просто. В лесу он надежно скрыт от цивилизации. Здесь могут жить до 100 человек. Главное правило — уважительно относиться к природе и лагерю.

«Не мусорить, не жечь костры, где не оборудовано место для этого, не рубить дрова, не рвать мох, ходить только по тропинкам», — говорят организаторы эко-кемпинга Евгения Карлина и Александр Кузьмин

Четыре года назад промышленные альпинисты Евгения и Александр продали свою квартиру в бетонной коробке и оборудовали маленький город в лесу. Кухню соорудили из теплицы. Все внутренне убранство — ноу-хау семейной пары. Природа — это не обязательно лишения и отсутствие комфорта. Например, в лагере есть баня и даже душ с горячей водой.

Гостем может стать каждый, если он готов жить в гармонии с природой. Гордость Евгении и Александра — купольные палатки. Это лесные апартаменты с панорамными окнами, откуда открывается живописный вид на красочные закаты и Ладожское озеро. Концепция «не оставлять» следов означает, что вы не увидите ни одного вбитого в ствол дерева гвоздя, выжженной после костра травы, а палатки устанавливают на специальные платформы, чтобы не деформировать землю. То есть если эко-кемпинг внезапно решит переехать, не останется ни одного свидетельства о том, что здесь когда-то жили люди.

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