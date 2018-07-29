Ещё
Попытавшийся спрыгнуть с моста Саратов-Энгельс: «России такой гражданин не нужен»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Попытавшийся спрыгнуть с моста Саратов-Энгельс: «России такой гражданин не нужен» 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Охрана моста Саратов-Энгельс сообщила в Областную службу спасения о том, что неизвестный гражданин намеревается спрыгнуть с моста. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», к моменту прибытия спасателей на место происшествия мужчина уже спрыгнул в воду. После чего он вплавь добрался до пляжа «Городские пески». Спасатели осмотрели гражданина и передали его профильной бригаде «скорой помощи».
Однако во время данной операции поступила информация еще об одном мужчине, собирающемся прыгнуть с моста. К сотрудникам службы спасения обратился очевидец и сказал, что гражданин намерен совершить необдуманный поступок. Спасатели своевременно оказали помощь, удержав его от прыжка. На вопрос о причине поступка он ответил, что «России такой гражданин не нужен». Мужчину эвакуировали с моста.
На месте работали спасатели Облспаса, сотрудники «скорой помощи» и ППС.
САРАТОВ24: последние новости
Велосипеды поднимутся в цене. Эксперты анализируют последствия налога на «двухколесных коней» Россиян заставят платить за защиту домов от «террористов» Николай Панков о мусорном коллапсе: "Надо было реагировать уже неделю назад"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали свою версию инцидента с катером287
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»217
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей38
В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»21
Штурм об Осине: «Не так нищ, как говорит»2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
03:25
Военные рассказали свою версию инцидента с катером
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:25
Путин отметил успехи ВМФ России
Войска Армия
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение