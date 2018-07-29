Попытавшийся спрыгнуть с моста Саратов-Энгельс: «России такой гражданин не нужен»

Охрана моста Саратов-Энгельс сообщила в Областную службу спасения о том, что неизвестный гражданин намеревается спрыгнуть с моста. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», к моменту прибытия спасателей на место происшествия мужчина уже спрыгнул в воду. После чего он вплавь добрался до пляжа «Городские пески». Спасатели осмотрели гражданина и передали его профильной бригаде «скорой помощи».

Однако во время данной операции поступила информация еще об одном мужчине, собирающемся прыгнуть с моста. К сотрудникам службы спасения обратился очевидец и сказал, что гражданин намерен совершить необдуманный поступок. Спасатели своевременно оказали помощь, удержав его от прыжка. На вопрос о причине поступка он ответил, что « России такой гражданин не нужен». Мужчину эвакуировали с моста.

На месте работали спасатели Облспаса, сотрудники «скорой помощи» и ППС.