Ещё
С конца июля жители Нижнего Тагила останутся без горячей воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С конца июля жители Нижнего Тагила останутся без горячей воды 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В Некоторых поселках и микрорайонах Нижнего Тагила в разный период будет отключена горячая вода. Это связано с ремонтом котельного оборудования.
С завтрашнего дня, 30 июля, по 3 августа горячее водоснабжение будет приостановлено для жителей микрорайона Рудник имени 3-го Интернационала (котельная № 19).
В поселке Покровское-1 (котельная Сокол) горячей не будет с 6 по 20 августа. С 13 по 27 августа сотрудники МУПа отключат подачу горячей воды в поселки Запрудный и Горбуново. В микрорайоне Голого Камня на улицах Носова, Челюскинцев и Радищева горячей воды не будет в период с 20 по 30 августа.
Уральский меридиан: последние новости
Кисловодск никак не может оправиться от удара стихии (фото) Заключенный ИК-10 в Екатеринбурге Ромас Замольскис голодает 11-й день В Челябинске в Парковом микрорайоне пройдет День здоровья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные рассказали свою версию инцидента с катером280
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»214
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей38
В Австралии провоцируют США на «Третью мировую войну»20
Штурм об Осине: «Не так нищ, как говорит»2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
03:25
Военные рассказали свою версию инцидента с катером
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:25
Путин отметил успехи ВМФ России
Войска Армия
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение