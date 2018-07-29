С конца июля жители Нижнего Тагила останутся без горячей воды

В Некоторых поселках и микрорайонах Нижнего Тагила в разный период будет отключена горячая вода. Это связано с ремонтом котельного оборудования.

С завтрашнего дня, 30 июля, по 3 августа горячее водоснабжение будет приостановлено для жителей микрорайона Рудник имени 3-го Интернационала (котельная № 19).

В поселке Покровское-1 (котельная Сокол) горячей не будет с 6 по 20 августа. С 13 по 27 августа сотрудники МУПа отключат подачу горячей воды в поселки Запрудный и Горбуново. В микрорайоне Голого Камня на улицах Носова, Челюскинцев и Радищева горячей воды не будет в период с 20 по 30 августа.