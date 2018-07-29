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Больше не Тарзан: Сергей Глушко возьмет новый псевдоним
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Больше не Тарзан: Сергей Глушко возьмет новый псевдоним 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Танцор принял участие в шоу «Деньги или позор» и рассказал о себе много интересного…
В программе, которая выйдет в эфире ТНТ4 уже 30 июля, супруг Натальи Королевой Сергей Глушко, наиболее известный как Тарзан, в первую очередь поведал, что доволен своей жизнью и ничего не хотел бы в ней менять.
«У меня очень крутая жизнь… Мне есть что рассказать в автобиографии, но я не люблю навязчивых людей и сам стараюсь не быть таковым», — заявил Сергей ведущему шоу Дяде Вите.
Также он добавил, что однажды принял предложение написать книгу, но в ней описаны исключительно советы про спорт и здоровый образ жизни, без высокомерия и нравоучений. «Даже в качестве эпиграфа написано: „Мой совет — никаких советов!“», — признался Глушко.
Однако по специфике шоу танцора ждали и острые вопросы, в том числе о его псевдониме. Дядя Витя отметил, что имя Тарзан Сергей точно не заслужил: он никогда не выживал в дикой природе.
Сергей Глушко на шоу «Деньги или позор»
«Тарзан — это, как я шучу, народное звание, — тут же парировал ведущему Глушко. — У меня самого бы смелости не хватило присвоить себе это имя, потому что старые фильмы про Тарзана с Джонни Вайсмюллером для меня были культовыми в детстве. Когда я впервые пришел на кастинг, мне сказали выбрать псевдоним. Я ничего не придумал, и поначалу меня объявляли стандартно: Серж или как-то так. Будучи уже на сцене, услышал из зала: «Тарзан, Тарзан!» Так и пристало ко мне».
При этом есть вероятность, что танцору все же придется отказаться от своего псевдонима. И все ради денег — миллиона рублей.
Но вот какое новое имя себе выберет Сергей, пока держится в тайне от зрителей. Дядя Витя предложил звать его Дональдом Даком…
Тем временем
На днях интернет-пользователи обсуждали внешность Тарзана. На одном из селфи подписчики заметили, что 48-летний танцор сильно изменился. И пока одни уверяли, что муж Королевой сделал себе пластическую операцию, другие говорили, что его перемены в лице — всего лишь фильтры Instagram. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
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