Сколько было убито русских во время «Выборгской резни» Маннергейма

Бывший генерал русской армии и будущий президент Финляндии Карл Густав Маннергейм когда-то служил Дому Романовых. Это не помешало его войскам устроить в 1918-ом форменный террор русских в Выборге . Те события вошли в историю России под красноречивым названием «Выборгская резня».

Царский генерал

После того, как 19-летнего барона Маннергейма выгнали за самоволку из финского кадетского корпуса, он не нашел ничего лучшего, чем поехать учиться в Санкт-Петербург . Петербургские военные училища славились в конце XIX века на всю Европу. Николаевское кавалерийское училище бравый финн окончил с отличием, после чего прослужил в русской армии 30 лет (1887-1917).

Карл Густав Маннергейм сделал головокружительную военную карьеру: начинал простым корнетом и дослужился до генерал-лейтенанта. Был среди прочего награжден Орденом Святой Анны и неоднократно отмечен императором. В 1892-ом женился на богатой наследнице генерала Арапова, Анастасии. И вот после столь долгого периода жизни в России Маннергейм стал инициатором Выборгской резни.

Гражданская война в Финляндии

Революцию 1917 года Карл Густав Маннергейм видел своими глазами. После этих событий он сбежал сначала из Санкт-Петербурга, а затем и из России. Уже в декабре 1917-го он оказался на родине, в Финляндии. Зима 1917-1918 прошла в стране под флагом Гражданской войны. Буквально за несколько месяцев опытный военный Маннергейм собрал 70-тысячную боеспособную армию и выступил против Красной армии Суоми.

Армия Маннергейма при поддержке военных частей кайзеровской Германии начала продвигаться на юг, планомерно уничтожая полк за полком финских красноармейцев. Всех, кто был заподозрен в симпатиях коммунистам , расстреливали без суда и следствия. Гражданская война в Финляндии была подавлена. 16 мая Маннергейм возглавил эскадрон драгун на параде победы в Хельсинки

Выборгская резня

Расстрел финских красноармейцев, а заодно с ними и русского мирного населения под Выборгом 29 апреля стал одним из самых страшных и кровавых эпизодов Гражданской войны. Белофинны вошли в город с призывом «Стреляй русских!» Маннергейм не стал особенно разбираться, кто был пособником финских коммунистов, а кто — «под горячую руку попал». Расстреливали всех, кто просто говорил по-русски, включая детей и немощных стариков. Русскоязычным в Выборге была основная масса населения.

Финская армия под командованием бывшего русского кавалергарда Карла Густава Маннергейма уничтожила по разным данным 3000-5000 человек. Среди них — около 400 русских. Остальные погибшие были финскими красноармейцами, а также демобилизованными военными и рабочими. Около 90% расстрелянных были мужчинами молодого и среднего — то есть боеспособного — возраста.

В общей могиле под Выборгом оказались финны, русские, более десятка украинцев и еще несколько представителей других национальностей (эстонцы, евреи и пр.). В истории Суоми Выборгская резня осталась как самая массовая казнь. Значительную часть русских расстреляли в паре сотен метров от Выборгского замка. Их тела несколько дней оставались не погребенными. Только 2 мая погибших смогли похоронить на православных кладбищах в пригороде Выборга.