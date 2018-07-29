Ещё
Мел Би грозят крупные штрафы за разглашение информации об Эдди Мерфи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мел Би грозят крупные штрафы за разглашение информации об Эдди Мерфи 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мел Би (Mel B) готовит к публикации свою автобиографическую книгу «Предельно честна» (Brutally Honest). Однако релиз сего фолианта может грозить экс-солистке Spice Girls большими неприятностями.
больше по теме
Певица Мел Би обвинила бывшего мужа в насилииЭкс-солистка поп-группы Spice Girls впервые рассказала драматичные подробности своего брака, закончившегося в этом году. Дело в том, что если в ее мемуарах окажется глава об Эдди Мерфи (Eddie Murphy), то певицу ждут огромные штрафы за нарушение подписки о неразглашении информации. Речь идет о сексуальных отношениях со звездой франшизы «Полицейский из Беверли-Хиллз», в результате которых Мелани Браун (Melanie Brown) забеременела и родила дочь Энджел.
Юридическая сделка между 43-летней исполнительницей и 57-летним актером была заключена еще в 2007 году, после того, как Мерфи отказался признавать свое отцовство, и его адвокаты подготовили финансовое соглашение.
Фото: Global Look Press
Как отмечают источники, юристы издательства, которое готовит мемуары Мел Би к выпуску, сейчас ищут способ, как обойти щекотливые аспекты, но певица в любом случае не сможет обсуждать финансовые вопросы или сексуальную жизнь Мерфи. В случае нарушения пакта о неразглашении сведений Браун ждут серьезные штрафы.
Отметим, что певица является многодетной матерью-одиночкой, которая воспитывает троих дочерей. Говоря о цели своей книги Мел Би отметила, что написала ее для того, чтобы ее девочки и любые другие читательницы знали, как вырваться из порочного круга оскорблений и унижений.
Релиз книги «Предельно честна» (Brutally Honest) намечен на ноябрь 2018 года, пишет Daily Mail.
Teleprogramma.pro: последние новости
Илья Резник экстренно госпитализирован в Москве «Не так нищ, как говорит»: Штурм рассказала об истинном положении Осина Сергей Зверев хочет переехать к экс-возлюбленной за границу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»88
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры47
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей21
Найдено сильнейшее природное успокоительное3
В деле Скрипалей появились новые детали283
Видео
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
02:04
Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке
Шоу-бизнес
00:26
Бледанс обрушилась с критикой на Оксимирона
Шоу-бизнес
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение