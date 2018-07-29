«Деньги меня немного успокаивают!»: Шнуров впервые прокомментировал рейтинг Forbes

«Я всегда говорю, что материться не буду. Потом обязательно матерюсь. Когда спрашивают, что же случилось? Я говорю: „Не сдержался!“ — смеется Сергей Шнуров , беседуя с журналистами в Баку на фестивале „Жара“. А мы спросили у завидного жениха о том, что сейчас волнует всех — о деньгах. Ведь по данным Forbes Сергей Шнуров заработал за минувший год — 13,9 миллионов долларов. И с таким результатом оказался на втором месте рейтинга самых богатых знаменитостей России — эксперты посчитали доходы за 2017 год.

Teleprogramma.pro поймала Сергея Шнурова по пути со сцены (музыкант отыграл концерт на „Жаре“) и на ходу спросила: „Вы рады второму месту в рейтинге самых богатых звезд?“ А Сергей и не скрывает: „Деньги меня немного успокаивают“. При этом музыкант работает на сцене со стопроцентной отдачей, потому что ему все это очень интересно. Ну а лозунг, который он написал на плакате группировки, возрождая в 2010-м „Ленинград“, звучит так: „Снова живы для наживы“. В Баку Шнуров удивил всех — в Азербайджане „Ленинград“ выступал впервые. Поэтому публика удивилась бешеной энергетике музыканта — он раскачал даже первые ряды: танцевали все!

В Баку Сергей Шнуров удивил всех: он не только зажег танцпол, но и продемонстрировал прекрасную спортивную форму/Фото: пресс-служба

Кроме того, через пару песен Шнур избавился от футболки и продемонстрировал кубики. „Да он качок!“ — ахнули все. А еще Сергей оказался очень вежливым и абсолютно трезвым человеком — в любое время суток. По традиции много шутил. На вопрос соведущей „Вечернего Урганта“ Аллы Михеевой : „Почему в Баку вы трезвый?“ Шнуров отшутился: „А кто вам сказал, что я трезвый?“

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Лидер группировки «Ленинград» дает в год более ста концертов. Ему надо быть в отличной физической форме. Кстати, цена одного выступления самого модного и востребованного коллектива страны — 120 тысяч долларов. Скоро выступление группировки «Ленинград» на «Жаре-2018» мы увидим на Первом канале.