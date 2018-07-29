Проверяем факты: действительно ли Россия и США контролируют 90% мировых запасов ядерного оружия?

Вердикт: это правда.

России принадлежит 47% всех существующих ядерных боеголовок, а США — 45%.

Проверка факта:

16 июля Трамп встретился с Владимиром Путиным Хельсинки , что стало их первой официальной встречей с момента инаугурации Трампа. Лидеры провели двухчасовую встречу, после которой состоялась их совместная пресс-конференция.

На следующий день в Белом доме Трамп обсудил этот саммит с представителями Конгресса.

«Я встретился с президентом России Владимиром Путиным в попытке решить некоторые из наиболее острых проблем, стоящих сейчас перед человечеством, — сказал он. — Мы ядерные державы — великие ядерные державы. Россия и США обладают 90% всего ядерного оружия в мире. Поэтому я всегда считал, что налаживание отношений является положительным моментом».

Трамп несколько раз упомянул данные о 90% ядерного оружия в контексте сотрудничества между двумя странами. «Пожалуй, наиболее важным вопросом, который мы обсуждали на нашей встрече до пресс-конференции, является сокращение ядерного оружия во всем мире», — заявил он.

Срок действия текущего российско-американского договора о сокращении вооружений истекает в 2021 году, в связи с чем возникает вопрос о его продлении или заключении нового соглашения.

По данным Федерации американских ученых, в настоящее время в мире насчитывается 14 485 ядерных боеголовок, и Россия вместе с США контролируют 92% из них. В июне Международный институт по изучению проблем мира в Стокгольме обнародовал сходные цифры.

Только 3 750 боеголовок — или 26% — в настоящее время развернуты, то есть их можно в любой момент запустить при помощи межконтинентальных ракет или тяжелых бомбардировщиков. Остальные боеголовки находятся на складах или ожидают момента, когда их уничтожат.

Будучи двумя крупнейшими ядерными державами, США и Россия договорились сообщать о количестве своих развернутых боеголовок каждые полгода.

Франция и Соединенное Королевство. В Договоре о нераспространении ядерного оружия, подписанном с целью ограничить распространение ядерного оружия, еще три страны признаются ядерными государствами: это Китай

Израиль и Этот договор подписали почти 190 стран — с некоторыми исключениями, на которые стоит обратить внимание. Северная Корея объявила о своем выходе из договора в 2003 года, тогда как Индия Пакистан отказались его подписывать. У этих четырех государств тоже есть ядерное оружие. Таким образом, всего в мире насчитывается девять ядерных государств.

Такие страны, как Израиль, все чаще предпочитают хранить молчание касательно своих ядерных программ, тогда как другие страны, такие как США, стараются соблюдать принцип прозрачности. «Соответственно, в то время как оценки по США основаны на „реальных“ цифрах, оценки по некоторым другим ядерным государствам могут оказаться очень неточными», — говорится в последнем докладе Федеральной ассоциации ученых.

Иран ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия в 1970 году, однако последние несколько десятилетий его подозревают в тайной реализации программы по созданию ядерного оружия. По условиям Совместного комплексного плана действий Иран согласился остановить большую часть своих центрифуг и уничтожить практически все свои запасы урана.

Иран критикуют за то, что он продолжает заниматься реализацией своей программы по созданию баллистических ракет, а в мае США объявили о том, что они выходят из Совместного комплексного плана действий.

Договор о нераспространении ядерного оружия требует, чтобы неядерные государства воздерживались от разработки ядерного оружия и чтобы ядерные государства стремились к разоружению. За последние несколько десятилетий Россия и США существенно сократили свои запасы ядерного оружия. С 1967 по 2014 год США сократили свой ядерный арсенал на 85%.

Такие страны, как Индия и Пакистан, продолжают создавать новое ядерное оружие, а США и Россия планируют обновить и модернизировать свои ядерные силы.

«Несмотря на очевидную международную заинтересованность в разоружении… программы по модернизации, реализуемые в странах, имеющих в своем распоряжении ядерное оружие, указывают на то, что истинный прогресс на пути к ядерному разоружению так и останется недостижимой целью», — отметила Шеннон Кайл (Shannon Kile), старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира, в недавно опубликованном докладе.