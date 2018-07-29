В Саратове ушло под землю крыльцо многоквартирного дома

Саратове на улице Бережная в Ленинском районе провалилось крыльцо многоквартирного дома. Соответствующее фото сегодня, 29 июля, опубликовала пользователь ВКонтакте Виктория Жиделёва в группе «Типичный Саратов».

На снимке видно, что провалилась последняя ступень бетонного перехода от подъезда к проезжей части. Участок огорожен сигнальной лентой. Здесь же лежат осколки обрушившегося крыльца. Дорога рядом с провалом перекопана и засыпана крупным щебнем.