В Саратове ушло под землю крыльцо многоквартирного дома 

В Саратове на улице Бережная в Ленинском районе провалилось крыльцо многоквартирного дома. Соответствующее фото сегодня, 29 июля, опубликовала пользователь ВКонтакте Виктория Жиделёва в группе «Типичный Саратов».
На снимке видно, что провалилась последняя ступень бетонного перехода от подъезда к проезжей части. Участок огорожен сигнальной лентой. Здесь же лежат осколки обрушившегося крыльца. Дорога рядом с провалом перекопана и засыпана крупным щебнем.
«Заявления на ремонт двора писали на протяжении года, в приемную президента, оттуда нас отправляли в комитет ЖКХ на Горького, в программу Единой России «Наш двор». Реакции — 0, во дворе невозможно ходить, разлитый бетон, ямы, открытые люки. Программы ремонта в действии. Вместо ремонта огородили ленточкой. С лицевой стороны дома Дорстрой снял весь газон, обещая постелить новый, прошло два месяца, ни газона, ни ограды», — подписала пост автор.