Как использовать Xbox Kinect в качестве домашнего 3D-сканера

Чтобы использовать Xbox Kinect в качестве домашнего 3d-сканера, во-первых, необходимо иметь собственно устройство. Затем необходимо установить программу для 3d-сканирования, работающую с устройством, причем первая у вас версия Kinect или вторая, не имеет значения. Если вы хотите немного сэкономить, то можете купить уже подержанный сенсор Kinect. Обычно он стоит несколько меньше, чем новый. Для подключения Kinect к компьютеру также необходим кабель адаптера Xbox Kinect. Сам процесс очень прост, особенно если графическая карта вашего ПК поддерживает Nvidia CUDA. Но даже без такой видеокарты сканирование произойдет легко.

Прежде чем подключать Kinect к компьютеру, нужно установить все основные драйверы и SDK.

Загрузите Kinect Runtime v1.8, Kinect Runtime v2.0, Kinect SDK 1.8 и Kinect SDK 2.0.

После того, как все EXE-файлы будут загружены, щелкните правой кнопкой мыши файл и откройте в контектном меню «Свойства». Затем перейдите на вкладку «Совместимость». Установите флажок «Запустить программу в режиме совместимости для:» и выберите «Windows 8» в раскрывающемся меню. Наконец нажмите «Применить», а затем «ОК». Повторите этот шаг для всех EXE-файлов. Если у вас Windows 7 или 8, менять параметры совместимости не нужно. Следующим шагом запустите один exe-файл за другим и установите программное обеспечение. Начните с настройки Runtime. Затем вы можете инсталлировать фактическое программное обеспечение для 3D-сканирования. И наконец — бесплатную версию программного обеспечения Skanect. Главное, не ошибиться с разрядностью! Теперь вы можете начать сканирование человека или объекта. Для этого подключите Kinect с адаптером к компьютеру и запустите программу Skanect. Это ПО относительно просто в использовании и шаг за шагом проведет вас через процесс сканирования. Чтобы проверить себя, сядьте на поворотное кресло перед сканером, запустите сканирование и медленно повернитесь. Наконец, экспортируйте модель как файл PLY или STL. Вы можете редактировать его с помощью других программ, например, Meshmixer.

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