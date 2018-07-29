Шум выстрелов и грохот орудий:в Ягринских дюнах высадился северодвинский десант

В течение дня на десяти интерактивных площадках побывало более тысячи человек

На Яграх развернулись настоящие сражения: здесь высадился северодвинский десант. На интерактивных площадках фестиваля реконструкторов участники показали солдатский быт двух войн — Гражданской и Второй Мировой. Как все прошло, смотрите в нашем фоторепортаже.