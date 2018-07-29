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Шум выстрелов и грохот орудий:в Ягринских дюнах высадился северодвинский десант
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Шум выстрелов и грохот орудий:в Ягринских дюнах высадился северодвинский десант 

29.ru 35 минут назад
Фото: 29.ru
В течение дня на десяти интерактивных площадках побывало более тысячи человек
На Яграх развернулись настоящие сражения: здесь высадился северодвинский десант. На интерактивных площадках фестиваля реконструкторов участники показали солдатский быт двух войн — Гражданской и Второй Мировой. Как все прошло, смотрите в нашем фоторепортаже.
— Для участия в фестивале в город корабелов приехали реконструкторы из 29 военно-исторических клубов страны — Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тулы, Мурманска, Инты, Мценска, Ярославля, Тольятти и Калуги. В фестивале участвуют северодвинские патриотические объединения: «Беркут», «Десантник», «Североморец», «За Родину», Союз Пограничников и военно-исторический клуб «Средневековье», — рассказал начальник отдела молодёжной политики Иван Леонтьев.
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