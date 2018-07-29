В какие приметы верят только моряки

Люди трудной, но интересной и необычной судьбы — моряки. Их не пугает шторм и не сводит с ума штиль. Это смельчаки, каких поискать!

Но даже они окружили свою жизнь на корабле всевозможными суевериями и приметами, чтобы непременно вернуться домой.

Бутылка шампанского

В древности викинги окропляли свои новые дракары кровью пленников, как бы принося кораблям жертву для удачного плавания. Народы, принявшие христианство, заменили кровь красным вином — в память о Тайной вечере, на которой Иисус подавал вино апостолам, говоря, что это его кровь. Бутылка шампанского — французский акцент в истории. После Французской революции менялись вероисповедания и взгляды на жизнь: многие моряки даже стали атеистами, но веры в приметы не потеряли. Отходя от христианской символики, они заменили красное вино игристым шампанским. Французские шампанские вина очень дорогие, поэтому моряки решили, что на такую замену корабли «не обидятся».

Серьга

Серьга в ухе традиция, конечно, английская. Но русские моряки плавали и плавают на разных судах, под разными флагами, с интернациональными командами и часто перенимают «чуждые русскому флоту» традиции. Глобализация, чего уж! Раньше считалось, что моряк может надеть серьгу после того, как обогнул Мыс Горн, где почти круглый год стоит штормовая погода. Такой мореход имел право на одну бесплатную кружку спиртного в портовых кабаках, и даже мог безнаказанно класть ноги на стол.

Купание

Было принято устраивать купание для тех, кто впервые пересекает экватор. Но и это еще не все! Когда команда пересекает экватор строго настрого запрещено: плевать за борт, садиться на кнехты, бриться, становиться без необходимости спиной к лобовым иллюминаторам (по направлению движения судна), вносить рыбацкие сапоги не вносить на борт на плече (только под мышкой).

«Высвистывание ветра»

У русских моряков была пословица: «Не посвистишь, так и ветра не будет». Но свистеть надо с умом! Для этого у капитанов и боцманов имелись «специальные» свистки, их хранили в молитвенных шкатулках и использовали лишь в крайнем случае. «Высвистывали» ветер мелодичными трелями, повернувшись в ту сторону, откуда его ждали. Количеством посвистов определялась сила ветра и его продолжительность. За простое бездумное посвистывание на судне строго наказывали, считалось что оно могло привести к непредсказуемым бедам.

Татуировка

Татуировка для моряка — «обратный билет» домой и способ снискать расположение госпожи Удачи. Одно из самых популярных изображений — звезда между указательным и большим пальцами рук. Рисовали на теле и религиозные символы, например, распятие. Это была своеобразная просьба о помощи у Всевышнего, и не только: на по этим татуировкам в случае гибели моряка можно было определить — какой веры и по каким обычаям его хоронить. Смекалистые матросы делали на спине татуировку распятия, полагая, что в случае наказания за какой-либо проступок, боцман не будет бить «двенадцатихвостой кошкой» по кресту — символу веры.