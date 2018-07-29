Неплательщик алиментов задолжал жене и детям 118 миллионов рублей

Приставы подсчитали, сколько должен самый злостный неплательщик алиментов страны. Оказалось, что «рекордсмен» не заплатил своей бывшей семье более 100 миллионов рублей, сообщает "РИА Новости"

Самым большим должником в Российской Федерации оказался 50-летний житель Москвы . Бывший отец семейства задолжал своим родственникам около 118 миллионов рублей. По крайне мере, столько подсчитали сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Как рассказали представители ведомства, к злостному неплательщику применили уже все возможные меры принуждения, но он по-прежнему отказывается выполнять свои финансовые обязательства по отношению к семье.

Проблема уклонения от выплаты алиментов остаётся крайне актуальной для российского общества. Специалисты и представители властей время от времени пытаются разработать очередные способы воздействия на неплательщиков: например, недавно была озвучена идея отбирать у таких граждан водительские права или загранпаспорта.

Читайте нашу статью о том, как заставить бывшего/бывшую выплачивать алименты на ребёнка: Как заставить платить алименты