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Неплательщик алиментов задолжал жене и детям 118 миллионов рублей
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Неплательщик алиментов задолжал жене и детям 118 миллионов рублей 

Аист на крыше 53 минуты назад
Фото: Аист на крыше
Приставы подсчитали, сколько должен самый злостный неплательщик алиментов страны. Оказалось, что «рекордсмен» не заплатил своей бывшей семье более 100 миллионов рублей, сообщает "РИА Новости".
Самым большим должником в Российской Федерации оказался 50-летний житель Москвы. Бывший отец семейства задолжал своим родственникам около 118 миллионов рублей. По крайне мере, столько подсчитали сотрудники Федеральной службы судебных приставов.
Как рассказали представители ведомства, к злостному неплательщику применили уже все возможные меры принуждения, но он по-прежнему отказывается выполнять свои финансовые обязательства по отношению к семье.
Проблема уклонения от выплаты алиментов остаётся крайне актуальной для российского общества. Специалисты и представители властей время от времени пытаются разработать очередные способы воздействия на неплательщиков: например, недавно была озвучена идея отбирать у таких граждан водительские права или загранпаспорта.
Читайте нашу статью о том, как заставить бывшего/бывшую выплачивать алименты на ребёнка: Как заставить платить алименты
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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