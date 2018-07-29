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Строительство и развитие: какой генплан одобрили евпаторийцы
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Строительство и развитие: какой генплан одобрили евпаторийцы 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Более 300 участников публичных слушаний в Евпатории единогласно одобрили проекта генерального плана города. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Презентуя документ, представитель фирмы-проектировщика отметил, что документ отражает уникальность Евпатории как климатического и бальнеологического курорта и создает условия для дальнейшего развития санаторно-курортного направления как основной отрасли экономики округа.
Генплан предусматривает увеличение количества социальных объектов (школ, детских садов, спортивных сооружений, клубов) и жилых площадей до нормируемых показателей. В первую очередь это касается микрорайонов новой застройки Спутник-1, Спутник-2, Исмаил-бей, поселков Мирный и Новоозерное.
"Были уточнены границы муниципального образования и его площадь. Она составляет 6532,72 га. Документ предусматривает зонирование территорий на жилые, производственные, общественно-деловые и рекреационные зоны. На его основе будут приняты правила землепользования и застройки", — отметили в пресс-службе.
Генплан также предусматривает развитие транспорта и инженерных сетей. Разработчики запланировали продление трамвайного сообщения в трех направлениях: до Прибрежного, Исмаил-бея и Заозерного (до границ с Уютным). Предусмотрен перенос трамвайного депо в производственную зону. Акцент сделан и на развитие пассажирского морского порта, создание яхтенной марины. Нашло отражение в документе и уже начавшееся строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный.
Кроме того, генплан предусматривает развитие сетей газо— и водоснабжения, строительство ливневой канализации.
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