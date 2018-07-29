Празднование Дня ВМФ в парке Маяковского отменили из-за сильного дождя

Традиционного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота в парке Маяковского в этом году не будет. Казалось бы, что именно моряки более других привычны к воде и плохой погоде, но нет.

«Информируем вас о том, что 29 июля в связи с погодными условиями в парке Маяковского отменена развлекательная программа, посвящённая празднованию Дня Военно-Морского Флота. Приносим свои извинения за причинённые неудобства», — говорится в сообщении, которое размещено в официальной группе парка.

Впрочем, как передаёт наш фотокорреспондент, сотни людей в гимнастёрках, несмотря на дождь, уже пришли в парк. По многолетней традиции, бывшие моряки собираются именно в ЦПКиО. И отсутствие праздничной программы их нисколько не огорчило.

— На входе всех досматривают, — передаёт фотограф E1.RU Артём Устюжанин. — При мне одного не пустили, так как он хотел пронести спиртное. Он очень удивился, когда не смог попасть в парк.

День Военно-Морского Флота традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. В нашем городе хоть и нет моря, но зато под шефством сразу две подлодки — «Верхотурье» и «Екатеринбург».