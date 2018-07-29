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На АЗС могут появиться магазины «Магнит»
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На АЗС могут появиться магазины «Магнит» 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
О об этом рассказала гендиректор сети магазинов «Магнит» Ольга Наумова в интервью РБК, посвященному сотрудничеству с «Почтой России».
В России уже появилось несколько магазинов ретейлера на базе почтовых отделений, а также запущен выпуск совместных каталогов товаров «Почты России» и «Магнит». Следующий пилотный проект — подобный «симбиоз» с АЗС.
На заправочных станциях появятся небольшие продуктовые магазины, что повысит привлекательность АЗС для клиентов и позволит расширить торговую сеть «Магнит».
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