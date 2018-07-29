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В саратовском Солнечном-2 после пропажи контейнеров продолжают расти кучи мусора
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В саратовском Солнечном-2 после пропажи контейнеров продолжают расти кучи мусора 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Жители новостроек в саратовском микрорайоне Солнечный-2 снова пожаловались на появившуюся после исчезновения мусорных контейнеров свалку. Фото образовавшейся мусорной кучи вчера, 28 июля, опубликовала пользователь соцсети «ВКонтакте» Анастасия Варфоломеевская в группе «Солнечный Саратов».
«Увезли бак… А до другой мусорки видимо идти километры, лень», — подписала публикацию автор.
На фото заметно, что рядом со строительной площадкой образовалась куча твердых бытовых отходов. Судя по всему, снимок был сделан рядом состроящейся школой в7-м микрорайоне.
Напомним, саратовцы стали чаще жаловаться на появление стихийных свалок на местах, где раньше находились мусорные баки.
Отметим, что занимающаяся вывозом мусора компания «Мехуборка-Саратов», которая с начала августапрекращает работатьна территории области, в ночь на 20 июля начала демонтаж своих контейнеров в областном центре. Эти мероприятия осуществляются на основании согласованного с Региональным оператором по обращению с ТКО планом, уверяют в «Мехуборке».
В компании заявили, что она продолжит оказывать услуги по вывозу мусора до 1 августа, однако при условии, что на площадках для сбора ТКО будут в наличии контейнеры, соответствующие техническим возможностям имеющейся в ее распоряжении техники.
Напомним, причинойуходаООО «Мехуборка-Саратов» с областного рынка услуг по вывозу мусора стали проигранные конкурсы по определению компаний, которые будут заниматься этим бизнесом на территории региона в дальнейшем. Журналисты«Открытого канала» подготовили сюжет о саратовцах, страдающих от несогласования сроков работы мусоровывозящих компаний.
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