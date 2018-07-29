Российские артиллеристы стали лучшими военными оружейниками на АрМИ-2018

САМАРА , 29 июл — РИА Новости . Лучшими оружейниками по ремонту гаубичной артиллерии на конкурсе в рамках Армейских международных игр-2018 «Мастер-оружейник», который проходит на полигоне «Учебный» в Пензенской области , стали российские артиллеристы, сообщает в воскресенье пресс-центр соревнований.

"На конкурсе в рамках Армейских международных игр-2018 «Мастер-оружейник», который проходит на полигоне «Учебный» в Пензенской области, определились лучшие оружейники по ремонту гаубичной артиллерии. Первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института, представляющая Россию ", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, второе и третье места заняли команды Узбекистана Казахстана соответственно.

В этом году конкурс получился самый представительный. В нем, помимо России, Китая и Казахстана, приняли участие лучшие команды Ирана Армении и Узбекистана — всего шесть команд. Военнослужащие соревновались в экстремальной буксировке поврежденной 122-милимметровой гаубицы «Д-30А» с условного фронта на ремонтную базу и выполнении ремонта артиллерийского орудия для приведения его в рабочее состояние. Конкурсанты эвакуировали гаубицы с «фронта» на четыре километра. На пути им было необходимо преодолеть водную преграду, курган, косогор, зараженные участки местности. Секундомер для команд останавливался только после выполнения контрольного выстрела из гаубицы.

Отмечается, что конкурс по ремонту гаубицы являлся первым этапом соревнований «Мастер-оружейник». До 5 августа командам также предстоит определить лучших оружейников по ремонту зенитных установок и реактивных систем залпового огня, а также принять участие в комплексных эстафетах.