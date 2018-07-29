Ещё
Российские артиллеристы стали лучшими военными оружейниками на АрМИ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские артиллеристы стали лучшими военными оружейниками на АрМИ-2018 

РИА Новости 1 час назад
САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Лучшими оружейниками по ремонту гаубичной артиллерии на конкурсе в рамках Армейских международных игр-2018 «Мастер-оружейник», который проходит на полигоне «Учебный» в Пензенской области, стали российские артиллеристы, сообщает в воскресенье пресс-центр соревнований.
"На конкурсе в рамках Армейских международных игр-2018 «Мастер-оружейник», который проходит на полигоне «Учебный» в Пензенской области, определились лучшие оружейники по ремонту гаубичной артиллерии. Первое место заняла команда Пензенского артиллерийского инженерного института, представляющая Россию", — говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, второе и третье места заняли команды Узбекистана и Казахстана соответственно.
В этом году конкурс получился самый представительный. В нем, помимо России, Китая и Казахстана, приняли участие лучшие команды Ирана, Армении и Узбекистана — всего шесть команд. Военнослужащие соревновались в экстремальной буксировке поврежденной 122-милимметровой гаубицы «Д-30А» с условного фронта на ремонтную базу и выполнении ремонта артиллерийского орудия для приведения его в рабочее состояние. Конкурсанты эвакуировали гаубицы с «фронта» на четыре километра. На пути им было необходимо преодолеть водную преграду, курган, косогор, зараженные участки местности. Секундомер для команд останавливался только после выполнения контрольного выстрела из гаубицы.
Отмечается, что конкурс по ремонту гаубицы являлся первым этапом соревнований «Мастер-оружейник». До 5 августа командам также предстоит определить лучших оружейников по ремонту зенитных установок и реактивных систем залпового огня, а также принять участие в комплексных эстафетах.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории111
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»860
Три сестры зарезали своего отца-насильника160
У Кобзона заподозрили метастазы166
На Украине нашли странный способ уйти от России299
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение