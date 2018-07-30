В Великобритании ужесточили правила обращения с дронами

Как уточняет The Daily Post, теперь каждый дистанционно управляемый аппарат весом от 25 килограмм придется регистрировать в Управлении гражданской авиации королевства, а его хозяину — сдавать специальный экзамен. Как правило, дроны именно с такими габаритами оснащены камерами видеонаблюдения. Теперь им запрещается подниматься над землей выше чем на 400 футов (около 122 метров). Кроме того, беспилотникам такого типа нельзя приближаться к аэропортам в радиусе километра. Им также предписывается держаться на расстоянии 500 футов (152 километров) от зон большого скопления людей или густо населенных кварталов. Наконец, летающие «игрушки» отберут у несовершеннолетних.

Проанализировав статистику инцидентов с участием дронов, авиационные власти Британии решили ужесточать правила их эксплуатации. Если в 2013 году подобных инцидентов не было вовсе, то в 2017-м зафиксировано уже почти сто случаев, которые могли привести к серьезным последствиям. Например, один такой дрон едва не зацепил крыло пассажирского лайнера в районе лондонского аэропорта Гатвик. Между тем беспилотник весом 40 кило способен при столкновении разбить окно кабины вертолета, ну а двухкилограммовая машина вполне может пробить стекло иллюминатора.