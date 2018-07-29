Полицейский произвол привел к смерти фаната? Шокирующая история из Туниса

Трагедия случилась этой весной. 31 марта 19-летний фанат «Клуб Африкэн» Омар Лаабиди утонул в реке, неподалеку от Олимпийского стадиона в Радесе. Как все было.

Конфликт фанатов и вмешательство полиции

Сразу после окончания матча его любимой команды против «Олимпик де Меденин» между фанатами произошла стычка. Причина: неудачная игра хозяев («Клуб Африкен»), потерявших очки в матче с худшей командой местного чемпионата. Ничья (1:1) в результате помешала одному из самых титулованных клубов Туниса завоевать трофей.

Конфликт, переросший в драку «стенка на стенку», произошел за пределами стадиона. Омар, не пропускавший ни одной важной игры, был в центре событий. Пока за дело не взялась полиция. Увидев сотрудников правопорядка, фанаты бросились врассыпную — Омар побежал в сторону реки. Полицейские ринулись за ним. Единственным вариантом избежать «теплой» встречи с копами был прыжок в воду — Лаабиди так и поступил. Но плавать он не умел. Спустя несколько часов его тело было найдено на берегу злосчастной реки с красивым названием Мелиане.

Судебный процесс

Родители покойного подали в суд на сотрудников полиции, устроивших погоню за их сыном. По словам одного из очевидцев, перед тем, как зайти в воду, Лаабиди выкрикнул полицейским, что не умеет плавать. А те в ответ сказали, что самое время научиться.

Сейчас по делу Лаабиди проходит 17 сотрудников полиции. Сторона обвинения считает, что, во-первых, они бездействовали, когда 19-летний болельщик тонул, во-вторых, предприняли шаги, поспособствовавшие его смерти.

Новые улики и реакция СМИ Суд длится уже несколько месяцев. Сторона защиты затягивает дело, в то время, как родители покойного делают все возможное, чтобы ускорить процесс. И помогает им в этом опытный адвокат Туми Бен Фархат. Благодаря его усилиям в деле появились новые улики, свидетельствующие о том, что перед смертью пострадавший был избит полицией. Чтобы это доказать, юрист подготовил материалы медицинской экспертизы и готов подкрепить их показаниями новых свидетелей.

Местные СМИ стараются максимально подробно рассказывать о перипетиях судебного дела, поскольку это далеко не первый случай жестокого обращения по отношению к фанатам со стороны тунисской полиции.