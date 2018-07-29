Лауреат ТЭФИ Яков Лондон ушел из жизни в Новосибирске

Похороны новосибирского тележурналиста пройдут в понедельник, 30 июля.

Известный журналист и медиаменеджер Яков Лондон ушел из жизни в Новосибирске в возрасте 54 лет. Как сообщает НДН.инфо, он скончался в отделении реанимации после продолжительной болезни.

Яков Лондон стоял у истоков независимого телевидения в Новосибирске. В январе 1998 года на журналиста было совершено покушение, после которого он оказался прикован к инвалидной коляске.

Лондон возглавлял ГТРК «Новосибирск» , затем «Сибирь-ТВ». В 2002 году получил премию «Телезубр» за вклад в развитие регионального телевидения и ТЭФИ в номинации «Публицистические программы».

Отмечается, что похороны тележурналиста пройдут завтра, 30 июля.