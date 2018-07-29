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Лауреат ТЭФИ Яков Лондон ушел из жизни в Новосибирске
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Лауреат ТЭФИ Яков Лондон ушел из жизни в Новосибирске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Похороны новосибирского тележурналиста пройдут в понедельник, 30 июля.
Известный журналист и медиаменеджер Яков Лондон ушел из жизни в Новосибирске в возрасте 54 лет. Как сообщает НДН.инфо, он скончался в отделении реанимации после продолжительной болезни.
Яков Лондон стоял у истоков независимого телевидения в Новосибирске. В январе 1998 года на журналиста было совершено покушение, после которого он оказался прикован к инвалидной коляске.
Лондон возглавлял ГТРК «Новосибирск», затем «Сибирь-ТВ». В 2002 году получил премию «Телезубр» за вклад в развитие регионального телевидения и ТЭФИ в номинации «Публицистические программы».
Отмечается, что похороны тележурналиста пройдут завтра, 30 июля.
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