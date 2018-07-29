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Во ФСИН собираются бороться с теми, «кто позорит коллектив», проведением общих собраний
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Во ФСИН собираются бороться с теми, «кто позорит коллектив», проведением общих собраний 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) думают об организации общих собраний, на которых будут поощряться лучшие сотрудники и осуждаться те, «кто позорит коллектив», передает
"Интерфакс"
Правовое закрепление возможности организации воспитательной работы во ФСИН есть в Федеральном законе «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в Закон РФ „Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы“, который вступает в силу с 1 августа.
Высокопоставленный сотрудник ФСИН рассказал журналистам, что таким образом в службе могут появиться „и офицерские собрания и общие собрания, и те же женсоветы и вообще любые формы воспитательной работы с сотрудниками“.
По его словам, уже есть проект приказа по воспитательной работе. „Пусть коллектив тоже иной раз, не только руководитель, но и сам коллектив говорит „спасибо“ своим коллегам и ругает, если надо. Раньше эти формы были, и никто ничего не говорил. Комсомольские собрания были, подняли нерадивого комсомольца и сами комсомольцы высказали все, что о нем думают. Мы не говорим о том, что нужно вернуться к комсомольскому или партийному собранию, но общие собрания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали какие-то хорошие случаи, разбирали плохие случаи, высказывали тем, кто позорит коллектив, чтоб они задумывались. Я считаю, это нормально“, — заявил он.
»Почему-то в США, даже если вы зайдете в предприятие «Макдональдс», то вы увидите «Лучший за неделю», «Лучший за месяц», а мы почему-то, когда у нас были «Вымпелы» и мы определяли лучших на своем месте, вдруг стали этого стесняться резко. Это не правильно", — подчеркнул представитель ФСИН.
Напомним, тема пыток в колониях занимает первые строчки в повестке обсуждений на различных уровнях властей с 20 июля, когда "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения Евгения Макарова. Заключенного держат распятым на столе лицом вниз, его руки скованы наручниками, сотрудники колонии, сменяя друг друга, бьют его по ступням и голеням, на голову периодически льют воду из ведра. Макаров кричит от боли и молит о пощаде, сотрудники колонии периодически пошучивают. События, запечатленные на видео, произошли 29 июня 2017 года. Выясняется, что заключенных там пытали регулярно.
Накануне стало известно о задержании восьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), в ярославской колонии отстранили от работы 17 человек. Расследованием занялся центральный аппарат СК РФ.
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