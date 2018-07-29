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Сенаторы Совфеда одобрили создание офшора на Октябрьском острове Калининграда
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Сенаторы Совфеда одобрили создание офшора на Октябрьском острове Калининграда 

Клопс.Ru 1 час назад
Совет Федерации одобрил проект закона о создании специального административного района на Октябрьском острове Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На территории САР введут особые льготы для привлечения иностранных капиталов. Ставка налога на прибыль составит от 0 до 5% в зависимости от вида доходов. Воспользоваться льготой смогут только иностранные компании, зарегистрированные в одном из международных офшоров.
"Минимальный порог инвестиций в САР для компаний составит 50 млн рублей за шесть месяцев", — добавили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Совет Федерации также одобрил создание ещё одного специального административного района. Он появится в Приморском крае на острове Русский. Законопроекты о САР были разработаны Минэкономразвития России при участии Центробанка, правительства Калининградской области и администрации Приморского края.
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