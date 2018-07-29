Сенаторы Совфеда одобрили создание офшора на Октябрьском острове Калининграда

Совет Федерации одобрил проект закона о создании специального административного района на Октябрьском острове Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На территории САР введут особые льготы для привлечения иностранных капиталов. Ставка налога на прибыль составит от 0 до 5% в зависимости от вида доходов. Воспользоваться льготой смогут только иностранные компании, зарегистрированные в одном из международных офшоров.

"Минимальный порог инвестиций в САР для компаний составит 50 млн рублей за шесть месяцев", — добавили в пресс-службе правительства Калининградской области