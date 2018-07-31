Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь 

Роспотребнадзор в связи с началом продаж бахчевых культур дал рекомендации при выборе арбузов и дынь. Главный совет — покупать такой товар только в санкционированных местах. В наличии у продавца должна быть личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы точки продажи, весы, а также полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур. Роспотребнадзор предупреждает, что реализация арбуз и дынь вдоль автодорог, а также из необорудованных торговых мест запрещена.