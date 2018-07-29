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Президент Южной Осетии: Крещение Руси определило судьбу народов
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Президент Южной Осетии: Крещение Руси определило судьбу народов 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 29 июл — Sputnik. Православие несет в себе ценности единства, отметил глава Южной Осетии Анатолий Бибилов в поздравлении Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 1030-летием Крещения Руси и Днем памяти Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира.
"Это событие определило судьбу народов, заложило нерушимую основу их духовной жизни и культурного развития. Православие несет в себе ценности единства и братства, которые всегда противостояли розням", — приводит слова Бибилова пресс-служба президента.
Глава государства также выразил убежденность в том, что русская православная церковь реализует масштабные и востребованные проекты, направленные на сохранение бесценных духовных, исторических, культурных традиций и ценностей народа России.
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