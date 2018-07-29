Президент Южной Осетии: Крещение Руси определило судьбу народов

"Это событие определило судьбу народов, заложило нерушимую основу их духовной жизни и культурного развития. Православие несет в себе ценности единства и братства, которые всегда противостояли розням", — приводит слова Бибилова пресс-служба президента.