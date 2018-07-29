Ещё
Сотрудники полиции и члены ДНД обеспечивают безопасность граждан на пляжах Находки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники полиции и члены ДНД обеспечивают безопасность граждан на пляжах Находки 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В летний период на пляжи Находки приезжают отдыхающие со всего Дальневосточного региона. В рамках профилактической операции «Курорт» сотрудники полиции отдела МВД России по городу Находке совместно с членами добровольной народной дружины проводят профилактические рейды в местах массового отдыха, направленные на выявление и пресечение нарушений общественного порядка, а также в сфере оборота алкогольной продукции.
В ходе мероприятий полицейские проводят с отдыхающими профилактические беседы, напоминают об ответственности за нарушение действующего законодательства.
Особое внимание сотрудники полиции и дружинники уделяют профилактической работе с родителями — в летний сезон отмечается большое число случаев, когда дети остаются у воды без присмотра.
Полицейские и общественники раздают гражданам памятки, в которых призывают проявлять бдительность во время отдыха на пляжах, не оставлять без присмотра вещи, ставить автомобили на охраняемые парковки, не злоупотреблять алкогольными напитками и проявлять уважение к другим отдыхающим.
Если во время отдыха вы стали очевидцем или жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь с заявлением в полицию по телефону 102.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
МВД России предлагает установить меры государственного контроля в отношении новых веществ группы анаболических стероидов В Чувашии слушатели Детской полицейской академии прошли испытания на право ношения жетона «Юный спецназовец» Письмо со словами благодарности в адрес полицейских поступило в УМВД России по Вологодской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»96
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры50
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей22
Найдено сильнейшее природное успокоительное3
В деле Скрипалей появились новые детали284
Видео
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
02:04
Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке
Шоу-бизнес
00:26
Бледанс обрушилась с критикой на Оксимирона
Шоу-бизнес
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение