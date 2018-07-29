Сотрудники полиции и члены ДНД обеспечивают безопасность граждан на пляжах Находки

В летний период на пляжи Находки приезжают отдыхающие со всего Дальневосточного региона. В рамках профилактической операции «Курорт» сотрудники полиции отдела МВД России по городу Находке совместно с членами добровольной народной дружины проводят профилактические рейды в местах массового отдыха, направленные на выявление и пресечение нарушений общественного порядка, а также в сфере оборота алкогольной продукции.

В ходе мероприятий полицейские проводят с отдыхающими профилактические беседы, напоминают об ответственности за нарушение действующего законодательства.

Особое внимание сотрудники полиции и дружинники уделяют профилактической работе с родителями — в летний сезон отмечается большое число случаев, когда дети остаются у воды без присмотра.

Полицейские и общественники раздают гражданам памятки, в которых призывают проявлять бдительность во время отдыха на пляжах, не оставлять без присмотра вещи, ставить автомобили на охраняемые парковки, не злоупотреблять алкогольными напитками и проявлять уважение к другим отдыхающим.

Если во время отдыха вы стали очевидцем или жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь с заявлением в полицию по телефону 102.