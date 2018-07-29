Найден пропавший пенсионер

фото «Лиза Алерт».

В Кольчугинском районе поисковый отряд нашел пропавшего накануне пожилого мужчину.

25 июля 80-летний Юрий Егорович Горбунов отправился в лес по грибы да ягоды. С собой он взял черный рюкзак и канистру без верха. Вечером домой пенсионер не вернулся. На утро 26 июля, родственники обратились в поисковую организацию «Лиза Алерт». К поискам пропавшего в лесу подключились 4 квадроциклиста,15 сотрудников полиции, а еще 3 единицы техники,2 сотрудника МЧС и 1 лесник.

Искали потеряшку в лесу неподалеку от деревни Старая Толба Кольчугинского района.

Вчера вечером, около 18 -00 часов пропавший дедуля сам вышел из леса прямо к штабу. Уставший, голодный и, к счастью, живой и здоровый. Пенсионеру сразу же была оказана медицинская помощь, а после Юрия Егоровича отвезли домой.