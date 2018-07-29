В Новосибирске ушел из жизни медиаменеджер Яков Лондон, возглавлявший ГТРК «Новосибирск» и создавший региональную компанию NTSC.
Как пишет «Коммерсант», Яков Лондон умер ночью 29 июля в возрасте 54 лет в одной из больниц города. По информации издания, он был одним из основателей независимого телевидения в Новосибирской области. Оно оказало большое влияние на общественную и политическую жизнь региона. В 1992 году он запустил в Новосибирске телеканал НТН-4. В августе 1995 года Яков Лондон создан региональную телекомпанию NTSC, которая выходила в эфир в пяти городах Западной Сибири — Новосибирске, Кемерово, Барнауле, Томске и Омске. Она прекратила вещание в марте 2007 года и была заменена на ТНТ. В феврале 1999 года Яков Лондон стал председателем ГТРК «Новосибирск».
Похороны медиаменеджера пройдут 30 июля. Прощание с Яковом Лондоном состоится с 12:00 до 14:00 в муниципальном учреждении «Ритуальные услуги» на улице Потанинская.
Фото: скриншот YouTube