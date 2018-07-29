В самолет Кишинев-Петербург ударила молния, рейс пришлось отложить

В самолет компании S7 , выполнявший рейс Кишинева-Петербург, ударила молния. Об этом сообщили в пресс-служба кишиневского аэропорта.

Удар произошел уже через несколько минут после взлета. Несмотря на то, что от молнии не пострадали ни люди, ни оборудование, экипаж принял решение вернуться в аэропорт и проверить воздушное судно. Рейс отложили на неопределенное время.

На борту находились 113 человек.

Накануне внезапный ливень залил аэропорт Пулково, пассажирам пришлось добираться до самолета босиком по воде.

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