Ещё
В самолет Кишинев-Петербург ударила молния, рейс пришлось отложить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В самолет Кишинев-Петербург ударила молния, рейс пришлось отложить 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В самолет компании S7, выполнявший рейс Кишинева-Петербург, ударила молния. Об этом сообщили в пресс-служба кишиневского аэропорта.
Удар произошел уже через несколько минут после взлета. Несмотря на то, что от молнии не пострадали ни люди, ни оборудование, экипаж принял решение вернуться в аэропорт и проверить воздушное судно. Рейс отложили на неопределенное время.
На борту находились 113 человек.
Накануне внезапный ливень залил аэропорт Пулково, пассажирам пришлось добираться до самолета босиком по воде.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Собака.ru: последние новости
Сын Сергея Шнурова Аполлон открывает персональную выставку Ссылка дня: прямая трансляция лунного затмения от NASA РЖД запустят в продажу единые билеты на поезда, автобусы и самолеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»106
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры51
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей22
Найдено сильнейшее природное успокоительное
В деле Скрипалей появились новые детали
Видео
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
02:04
Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке
Шоу-бизнес
00:26
Бледанс обрушилась с критикой на Оксимирона
Шоу-бизнес
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение