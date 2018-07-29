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Россия перейдет на раздельный сбор мусора за десять лет
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Россия перейдет на раздельный сбор мусора за десять лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Переход на раздельный сбор мусора — непростая работа, в других странах эту культуру прививали 15-17 лет. Нам надо ускоряться, мы многое форсировано проходили, лет за десять должны», — заявил он.
По словам министра, ситуация меняется к лучшему. «Все больше людей начинает понимать социальную ответственность перед своим домом, улицей, где живут, и если дальше смотреть — перед страной. Никто этот накопленный мусор не сделал, он не прилетел с другой планеты, мы сами его создали. И проблемы должны решать совместно власть и население, прививая, в том числе, культуру раздельного сбора мусора уже с детства», — уверен глава Минприроды.
Полную версию интервью с главой Минприроды читайте в завтрашнем номере "Российской газеты"
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