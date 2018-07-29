Новый тариф на газ возмущает ростовчан

Первые квитанции с новым увеличенным тарифом на газ уже получили жители донской столицы. Новые квитанции на голубое топливо уже сфотографировал возмущенный ростовчанин и выложил в социальные сети. «В июле пришла квитанция, там уже 6 рублей 10 копеек. Изменения утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28 июня» — сообщил ростовчанин в сообществе ВКонтакте «Привет-Ростов».

В комментариях его негодование разделили множество человек: «У нас только зарплаты стабильны, а остальное всё выше и выше», «Увидела квитанцию, остальные сегодня смотреть не буду, боюсь сдохнуть от счастья» — пишут ростовчане.

Действительно, С 1 июля за воду (холодную и горячую), газ и свет ростовчанам придется платить больше. Сильнее всего — почти на 6% — подорожало отопление. Это максимальный порог, рост тарифов для Ростова-на-Дону ограничен губернаторским постановлением на уровне в 5,6%.