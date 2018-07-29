Фейковые новости привели к росту желающих стать ниндзя

Фейковые новости, в которых утверждается, что в Японии не хватает ниндзя, а также об их высоких зарплатах, спровоцировали шквал заявок на эту должность, как в самой Японии, так и из-за рубежа.

«Ниндзя в провинции Ига получают в год до 9,45 миллиона иен (по нынешнему курсу — 5 402 360 рублей, — прим. перев.), но все равно желающих не хватает». Это фейковое сообщение начало распространяться в интернете в пятницу на прошлой неделе. В ответ, городские власти в Ига, префектура Миэ, где в древности существовал известный клан ниндзя, были завалены заявками соискателей на эту должность со всего мира. По электронной почте пришло 110 заявок, включая и такую: «Я хочу стать ниндзя. Уверен в своем физическом здоровье».

via GIPHY

Большинство заявок было написано по-английски, они пришли из 13 разных стран

Мэру города Ига Сакаэ Окамото (Sakae Okamoto), у которого взяла интервью американская радиосеть, действующая в Японии, пришлось даже выступить с опровержением. «Эти новости совершенно беспочвенны. Город Ига не нанимает новых сотрудников на роль ниндзя», — заявил он.

Согласно администрации города Ига, фейковая новость начала распространяться после сообщения Национального общественного радио от 16 июля. Репортер заявил следующее: «Сегодня исполнители роли ниндзя в год могут заработать от 23 тысяч долларов (то есть 2,56 миллиона иен), до 85 тысяч долларов (9,45 миллиона иен), что по японским меркам считается очень хорошей зарплатой».

Источники в интернете распространили информацию из «вторых рук», при этом всячески приукрашая годовой доход, получаемый ниндзя. Затем эта информация распространилась по всему миру через Фейсбук и Твиттер.

Соединенных Штатов, Сообщения с просьбой принять на работу пришли из Японии, Испании Филиппин и ряда других стран. Среди них были и заявки подобного рода: «Я итальянец, мне 39 лет. У меня есть опыт занятий боевыми искусствами». «Я был в армии, служил матросом на боевом корабле». «Я хочу посвятить свою жизнь тому, чтобы стать ниндзя».

via GIPHY

Некоторые соискатели дополняли свои заявления официальными резюме и фотографиями. Помимо мэрии города Ига, заявки были направлены в туристическую ассоциацию района Ига — Уэно, музей ниндзя в городе Ига и Международный научно-исследовательский институт ниндзя при Университете Миэ.

Что же касается своего интервью американской радиосети в Японии, Окамото, что удивлен такой реакцией на эту «новость». «Я объяснил, что мы используем образы ниндзя в качестве ключевых элементов для развития туризма. Но я ничего не говорил о нехватке у нас ниндзя, или же об их зарплате. Я и не мог подумать, что новость о ниндзя распространится по всему миру», — закончил мэр города Ига.