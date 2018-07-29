6 тайн Великого Литовского княжества

Литовским князьям Гедиминасу и Ольгерду всего за пару десятков лет удалось сплотить вокруг себя разрозненные остатки Западной и Южной Руси и основать Великое княжество Литовское. История этого государства полна загадок.

Верховный жрец

В языческом княжестве Литовском был верховный жрец, криве-кривайтис. Свою деятельность он вел в святилище в долине Швинторога на территории современного Вильнюса . Его задачей было кровное жертвоприношение — для заклания выбирали козлов. Согласно одной из легенд, криве-кривайтис подкинул своего младенца -Лиздейка — в орлиное гнездо, где его застал плачущим великий князь литовский Гедиминас во время охоты. Криве-кривайтис посоветовал князю воспитать мальчика и подготовить его к жречеству, благодаря чему впоследствии Лиздейк сам стал верховным жрецом, а позднее и родоначальником династии князей Радзивиллов. У криве-кривайтиса были многочисленные подчиненные, именуемые вайделотами. Вайделоты замещали верховного жреца в дни его недугов. Известно также, что если криве-кривайтис более не был в состоянии исполнять свои обязанности, он совершал самосожжение, после чего вайделоты избирали нового верховного жреца.

Потомки римлян?

Существует несколько версий происхождения литовских племен и их появления на территории Великого княжества Литовского. Сами жители княжества считали себя потомками римлян. Якобы после того как Юлий Цезарь нанес поражение Помпею сторонники последнего покинули отчий дом и отправились на север. В пути странствования они облюбовали земли современной Литвы , которым дали название Литалии. Позже это слово трансформировалось на письме в нынешнюю Литву. Представителей племени нарекли литалами, по аналогии с древним названием итальянцев. Затем название приобрело звучание литванов, а позже приняло форму литовцев.

Литовский язык — родственник санскрита?

Литовский язык входит в индоевропейскую языковую семью. Однако филологи полагают, что литовский — один из самых близких к санскриту языков. Из-за большой схожести литовского языка с санскритом даже зародилось мнение о том, что литовцы произошли от древних индийцев, которые в 2500 году до н. э. перекочевали в восточную Европу и смешались с индоевропейцами, в результате чего и появилась литовская нация. Отсюда и параллели в двух языках, что по сей день отражено в языке — в частности, сохранена древняя фонетическая система, устоявшиеся архаичности и большая часть морфологических признаков.

Проклятие Ягайло

О проклятии короля Ягайло (1362-1434) пошла весть после мистической смерти этого монарха. Заслушавшись переливом соловья, государь промозглым осенним вечером пошел в рощу. Прогулка привела к воспалению легких. Оставшись наедине со старушкой служанкой, которая развлекала песнями занемогшего правителя, Ягайло внезапно заприметил легкую тень, которая оказалось призраком его дяди Кестута, задушенного ранее по приказу короля. Призрак подошел к умирающему племяннику, поцеловал его в чело и накрыл ладонью его глаза, после чего старая служанка с зажатой в кулачке истрепанной ритуальной куколкой для нитей приблизилась к покойному королю и тихо прошептала ему: «Теперь ты дома». Считается, что проклятие кружит и над саркофагом короля, который должен был быть сожжен, а не мумифицирован. Но факт остается фактом — Ягайло покоится в саркофаге, который ни разу не вскрывался для проведения исследований. Это весьма странно на фоне всех остальных вскрытых могил великих князей литовских, изучаемых учеными. А вот усыпальница Ягайло так и остается неизученной.

Призраки Вавельского замка

Все события, происходившие с королевской династией Ягеллонов (1386-1572), покрыты флером таинственности. Европейские и московские послы тех времен нарекли резиденцию рода, Вавельский замок, логовом росомахи по полумистическому образу призрака мощного хищника, который преследовал всех представителей династии. Впервые призрак дикого зверя возник в ночь появления на свет принца, и устроил настоящий дебош в замке и на птичьем дворе. Достопримечательностью Вавельского замка стала мистическая и загадочная Башня росомахи, построенная на месте языческого капища. Считалось, что вся земля там пропитана кровью, а место слыло проклятым. По сей день близ башни археологи находят захоронения. Местность опутана зловещими слухами, согласно которым вокруг башни бродит злой дух, забирающий людей в царство мертвых. После рождения Ягайло злого духа назвали призраком росомахи. Дух постоянно приходил ко всем потомкам рода, ни один из которых не оставил после себя наследников. Положила конец проклятой династии Ягеллонов «черная смерть», страшнейшая эпидемия чумы. Сейчас в замке находится Вавельский музей, хранители которого уносят ноги с гиблого места с наступлением сумерек. Спустя 400 лет после смерти последнего потомка Ягайло легенда о призраке продолжает существовать.

Дворцовые тайны

В Коссовском дворце во владениях канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги (1609-1656) была потаенная комната, которая с приходом весны декорировалась натуральными плодами и цветами. В специальной белой зале устраивались роскошные балы, в черном холле резались в карты, в розовом — предавались музицированию. В бальном помещении был устроен стеклянный пол, под которым размещался огромный аквариум с диковинными морскими обитателями. В подвале слуги постоянно подогревали воду в нескольких больших резервуарах. Горячая вода по трубам поднималась на верхние этажи и отапливала их. Эту систему называют первым прототипом современного центрального отопления. На втором этаже в зверинце жил персональный лев, которого ночами выпускали бродить по длинным дворцовым коридорам. Молодая княжна настолько любила зимние забавы, в частности катание на санях, что государь, дабы угодить своей любимой супруге, устраивал эти увеселительные мероприятия даже летом, заставляя слуг расстилать длинные полотна белой ткани, усыпанной солью, которая была в то время отнюдь не дешевым удовольствием.