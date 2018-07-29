Патриарх Кирилл уволил самого заслуженного церковного руководителя Пархаева 

Руководитель художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгений Пархаев уволен со всех постов в Русской Православной Церкви. Такое решение принял Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, пишет "Интерфакс".
Пархаев руководил гостиницей «Даниловская», отвечал за патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.
Официальный сайт Московского патриархата сообщает, что Пархаев был директором «Софрино» более 30 лет. «Софрино» выпускает облачения для священников, иконы и церковную утварь.