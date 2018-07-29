Патриарх Кирилл уволил самого заслуженного церковного руководителя Пархаева

Пархаев руководил гостиницей «Даниловская», отвечал за патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.

Официальный сайт Московского патриархата сообщает, что Пархаев был директором «Софрино» более 30 лет. «Софрино» выпускает облачения для священников, иконы и церковную утварь.