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Патриарх Кирилл уволил самого заслуженного церковного руководителя Пархаева
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Патриарх Кирилл уволил самого заслуженного церковного руководителя Пархаева 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Руководитель художественно-производственного предприятия «Софрино» Евгений Пархаев уволен со всех постов в Русской Православной Церкви. Такое решение принял Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, пишет "Интерфакс".
Пархаев руководил гостиницей «Даниловская», отвечал за патриаршие резиденции в Переделкине, Чистом переулке и Свято-Даниловом монастыре.
Официальный сайт Московского патриархата сообщает, что Пархаев был директором «Софрино» более 30 лет. «Софрино» выпускает облачения для священников, иконы и церковную утварь.
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