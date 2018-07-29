Браконьеров поймали в Вачском районе

Об этом сообщает комитет Госохотнадзора по Нижегородской области.

Нарушителей, охотившихся на тетеревов, задержали 26 июля. Они уже успели добыть 4 птиц. Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.

В Госохотнадзоре рассказали, что охота на боровою дичь с собакой открывается только с 5 августа. Таким образом, виновным лицам грозит привлечение к административной ответственности, которой предусмотрено лишение права на охоту на срок от одного до двух лет, а также выплата ущерба, причиненного объектам животного мира.