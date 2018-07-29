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Браконьеров поймали в Вачском районе
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Браконьеров поймали в Вачском районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает комитет Госохотнадзора по Нижегородской области.
Нарушителей, охотившихся на тетеревов, задержали 26 июля. Они уже успели добыть 4 птиц. Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.
В Госохотнадзоре рассказали, что охота на боровою дичь с собакой открывается только с 5 августа. Таким образом, виновным лицам грозит привлечение к административной ответственности, которой предусмотрено лишение права на охоту на срок от одного до двух лет, а также выплата ущерба, причиненного объектам животного мира.
Руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко напомнил, что с 26 июля открыт сезон охоты на болотно-луговую дичь, к которой относятся: дупеля, бекасы, гаршнеп, травник, чибис, улиты, веретенники, камнешарка, коростель, обыкновенный погоныш.
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