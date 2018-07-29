Воронежским десантникам и морякам порекомендовали не купаться в праздники в фонтанах

Скорее всего, некоторые воронежцы советам не последуют.

29 июля и 2 августа фонтаны в Кольцовском сквере и на площади Победы будут работать в обычном режиме. Специалисты «Водоканала» рассказали о том, что фонтаны в Воронеже будут работать в обычном режиме, но предупредили о том, что некоторые традиции связанные с купанием в городских резервуарах могут привести к неприятным последствиям. «Поверхность воды в фонтане открыта, в нее попадает мелкий мусор, а также отходы уличной городской среды. К тому же, вода в фонтанах проходит особую обработку составом, который может стать причиной кожных аллергий. А находясь в чаше, можно получить травмы различной степени тяжести», — отметил директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков. Несмотря на данное предостережение давнюю традицию купаться в фонтанах некоторые отслужившие в рядах советской и российской армии в фонтаны полезут. Считается, что водная гладь этих сооружений напоминает небо, в него-то и прыгают десантники. Правда, с каждым годом мужчин, желающих эпатировать таким сомнительным ритуалом, становится всё меньше. Воронежские Напоминаем, что фонтан в Кольцовском сквере работает ежедневно, кроме понедельника. Со вторника по четверг его будут запускать в 10.00 и выключать в 22.00. С пятницы по воскресенье его работа будет продлена до 22.30. Причём в 21.00 фонтан, как и прежде, будет превращается в светомузыкальный. С 14 часов до 16 часов — профилактический перерыв. Фонтан на площади Победы работает в те же часы, но без режима светомузыки.