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Фото: в Новосибирске празднуют день Военно-Морского Флота
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Фото: в Новосибирске празднуют день Военно-Морского Флота 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня весь день в Новосибирске и на Михайловской набережной проходит празднование Дня Военно-Морского флота.
Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, празднование Дня Военно-Морского Флота началось в 11:00, когда возле памятника Александру III в парке «Городское начало» собрались моряки в запасе.
В 11:30 в парке началась концертная программа: приветствие, поздравление и награждение актива ветеранских организаций ВМФ почётными грамотами и благодарственными письмами.
Справка: В Новосибирске и в Новосибирской области живут и трудятся более 25 тысяч моряков разных поколений. Новосибирская региональная общественная организация моряков и речников «Новосибирское морское собрание» создана в октябре 1998 года. Новосибирское морское собрание принимает активное участие в городских социально-значимых мероприятиях, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи.
28 мая в Новосибирске отметили День пограничника: на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска открылся монумент воинам-пограничникам.
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