80 офицеров ЧВВАКУШ получили дипломы

Вчера 28 июля в челябинском высшем военном авиационном Краснознаменном училище штурманов прошло вручение дипломов. Военными лётчиками стали 80 офицеров, 13 из них удостоены красного диплома.

За безупречную учебу один из выпускников удостоен золотой медали. В этом году выпускников единственного военного вуза на Южном Урале стало вдвое больше. В прошлом году из ЧВВАКУШ были выпущены 38 офицеров.