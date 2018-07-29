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80 офицеров ЧВВАКУШ получили дипломы
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В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE

80 офицеров ЧВВАКУШ получили дипломы 

АиФ 22 минуты назад
Фото: АиФ
Вчера 28 июля в челябинском высшем военном авиационном Краснознаменном училище штурманов прошло вручение дипломов. Военными лётчиками стали 80 офицеров, 13 из них удостоены красного диплома.
За безупречную учебу один из выпускников удостоен золотой медали. В этом году выпускников единственного военного вуза на Южном Урале стало вдвое больше. В прошлом году из ЧВВАКУШ были выпущены 38 офицеров.
Больше тысячи абитуриентов со всей России пожелали обучаться на профессию военного летчика в этом году. В ходе отбора в ЧВВАКУШ было зачислено 430 абитуриентов. Скоро они начнут проходить курс молодого бойца и готовится к принятию военной присяги.
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