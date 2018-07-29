«Не так нищ, как говорит»: Штурм рассказала об истинном положении Осина 

Недавно 53-летний Евгений Осин в очередной раз шокировал поклонников своим признанием. Он заявил, что буквально нищенствует и вынужден продавать квартиру. Впрочем, не все поверили громким словам музыканта. В их числе оказалась Наталья Штурм, которая решила открыто поведать о реальном положении вещей.
«У него четыре квартиры в Москве. Только за последний год он заработал около миллиона на разнообразных шоу, где рассказывал про свою тяжелую жизнь. При этом деньги он практически не тратит. Средства ему нужны только на покупку очередной бутылки. Если вас интересует, зачем он это делает, то скажу — ради пиара. Хочет разжалобить поклонников, чтобы те начали ему помогать. Я знаю, что фанаты ему под дверью продукты оставляют, мне неоднократно писали люди, которые хотели передать Осину деньги. Никакие квартиры он не продает, ему это просто не нужно», — рассказала Наталья.
Штурм подчеркнула, что знакома с Евгением дольше двадцати лет и все это время его главной проблемой был алкоголь. Именно Наталья, узнав об ухудшающемся самочувствии коллеги и приятеля, попыталась помочь ему. Осин вместо благодарности обвинил ее в корыстных побуждениях. Артистка считает, что он попросту не желает лечиться.
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Штурм умоляет телевизионщиков не тащить Осина в ящикПевица высказалась о состоянии своего коллеги и попросила ведущих ток-шоу оставить артиста в покое, так как большие гонорары его губят. «У меня перед глазами пример Даны Борисовой. Она смогла уйти от вредных привычек, и сейчас она в корне изменила свою жизнь. Я недавно встречалась с ней и ее дочерью Полиной. У нее с ребенком полное взаимопонимание. Я знаю, что Дана сейчас борется за каждую копейку, ограничивает себя, и при этом мирится с поведением бывшего мужа. Та ситуация, в которую она попала ужасна: она вынуждена платить алименты на дочь, но при этом постоянно живет с Полиной, все ей покупает. Каждый сам строит свою жизнь. Сейчас вся страна переживает за Иосифа Кобзона, который является легендой эстрады, моим учителем. Вот вам и три судьбы: мэтр, который всего добился сам, Дана, которая борется за нормальную, трезвую жизнь и Осин, который растерял и здоровье, и талант», — резюмировала Штурм изданию starhit.ru.