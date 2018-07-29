«Не так нищ, как говорит»: Штурм рассказала об истинном положении Осина

Недавно 53-летний Евгений Осин в очередной раз шокировал поклонников своим признанием. Он заявил, что буквально нищенствует и вынужден продавать квартиру. Впрочем, не все поверили громким словам музыканта. В их числе оказалась Наталья Штурм , которая решила открыто поведать о реальном положении вещей.

«У него четыре квартиры в Москве . Только за последний год он заработал около миллиона на разнообразных шоу, где рассказывал про свою тяжелую жизнь. При этом деньги он практически не тратит. Средства ему нужны только на покупку очередной бутылки. Если вас интересует, зачем он это делает, то скажу — ради пиара. Хочет разжалобить поклонников, чтобы те начали ему помогать. Я знаю, что фанаты ему под дверью продукты оставляют, мне неоднократно писали люди, которые хотели передать Осину деньги. Никакие квартиры он не продает, ему это просто не нужно», — рассказала Наталья.

Штурм подчеркнула, что знакома с Евгением дольше двадцати лет и все это время его главной проблемой был алкоголь. Именно Наталья, узнав об ухудшающемся самочувствии коллеги и приятеля, попыталась помочь ему. Осин вместо благодарности обвинил ее в корыстных побуждениях. Артистка считает, что он попросту не желает лечиться.

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