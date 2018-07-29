Не секрет: Великобритания хочет раскрыть владельцев офшоров

В понедельник, 23 июля, парламент Великобритании представил новый законопроект по созданию публичного реестра, в котором иностранные компании будут указывать своих бенефициаров — в том числе фактических собственников недвижимости в стране. Тем, кто скроет эту информацию или внесёт в реестр недостоверные сведения, будет грозить штраф и лишение свободы до 5 лет за номинальное владение с целью отмывания денег. Если закон будет принят, реестр начнёт действовать к 2021 году, а Великобритания станет первой в мире страной, где будет создан инструмент такого рода. С 2016 года в стране уже работает реестр бенефициаров компаний (People with Significant Control register, PSC), но в него занесены только владельцы британских юридических лиц.

Кто попадёт в новый реестр

В новый реестр будут заноситься сведения о юридических лицах, которые владеют активами в Великобритании, но зарегистрированы за её пределами. Речь идёт о значительной доле рынка. В 2016 году издание Guardian выяснило из «Панамского архива», что офшорным компаниям принадлежит британская недвижимость на сумму 7 млрд фунтов, а общая сумма активов во владении налоговых гаваней составляет 170 млрд фунтов стерлингов. В частности, среди «офшорных» владельцев тогда назывались российские бизнесмены Леонид Федун (на тот момент ему принадлежала квартира стоимостью 23 млн фунтов в комплексе One Hyde Park) и Герман Хан (он владел зданием за 62 млн фунтов на Итон-сквер).

Опрос компании IFF Research и департамента по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии Великобритании показал, что в большинстве случаев недвижимость оформляется на юридическое лицо, не ведущее реального бизнеса. Такие компании называют юридическими оболочками, или пустышками (shell companies). Они не запрещены законом, но часто используются для уклонения от налогов и отмывания денег. Например, британские юрлица при продаже недвижимости платят налог на прирост капитала по ставке 28%, а иностранные от него освобождены. По сообщению Guardian , из-за этой лазейки британская казна ежегодно теряет в виде налоговых поступлений от 5-8 млрд фунтов стерлингов.

Неудивительно, что, по данным опроса IFF Research, две трети (67%) британских объектов недвижимости в собственности иностранных компаний зарегистрированы именно в налоговых гаванях: на Британский Виргинских островах, Гернси , Джерси и на острове Мэн

Как изменится рынок

Законопроект о публичном реестре — очередной этап длинного пути, по которому идет британское правительство в борьбе с коррупцией. Ему предшествовал прошлогодний закон «О финансовых преступлениях». Новая открытая база данных поможет правоохранительным органам быстрее и проще идентифицировать финансовых преступников и изымать активы, которые были приобретены на деньги, связанные с криминальной деятельностью.

Впрочем, несмотря на популярность офшорных компаний, рынок недвижимости Великобритании, согласно исследованию компании JLL, остаётся самым прозрачным в мире. И благодаря новому реестру он станет ещё прозрачнее — так считают 72% респондентов, опрошенных IFF Research. По мнению половины респондентов, даже после того, как будет создан реестр иностранных компаний, Великобритания сохранит репутацию надёжной гавани. Однако 41% считает, что страна станет менее привлекательной для инвестиций в недвижимость из-за того, что компании не смогут оптимизировать налоги, как прежде.

Очевидно, что после запуска реестра анонимное владение недвижимостью в Великобритании, в том числе через компанию-пустышку, станет слишком рискованным и для фактических владельцев, и для номинальных. Поэтому существует вероятность, что часть тех инвесторов, кому есть, что скрывать, вместо Великобритании начнут рассматривать другие страны для размещения капитала. Альтернативами могут стать, например, США или страны континентальной Европы (за исключением, пожалуй, Франции с её налогом на богатство).

Весь мир стремится к прозрачности, и другие страны будут постепенно перенимать опыт Великобритании по отслеживанию собственников зарубежных юридических лиц. Так, четвертая директива Европарламента уже обязывает каждую страну ЕС создать реестр конечных бенефициаров компаний и трастов, зарегистрированных на её территории.

Герман Хан Рейтинг Forbes : №12 Состояние: $9800млн

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Леонид Федун Рейтинг Forbes: №17 Состояние: $6900млн

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