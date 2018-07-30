Юрий Неелов уходит из большой политики

Ямальский сенатор Юрий Неелов принял решение уйти из большой политики. В сентябре его кандидатуры не будет среди претендентов на этот пост от автономного округа.

Об этом Юрий Васильевич рассказал сегодня журналистам на пресс-конференции в Салехарде . По его словам, он уже обсудил свое решение с Дмитрием Артюховым, временно исполняющим обязанности губернатора.

Неелов переезжает в Тюмень , туда, куда традиционно едут многие заслуженные ямальцы: чтобы быть все-таки поближе к родному, пусть и суровому дому — Ямалу. Кроме того, в Салехарде остается его мама — Ольга Ивановна — старожил столицы округа. В общем, за восемь лет Москва не затянула — Ямал навсегда в его сердце.

Что особенно греет душу? Рад, что удалось сохранить программу «Сотрудничество», автором которой когда-то стал. Теперь, когда, в частности, речь идет о строительстве автодороги Салехард — Надым , она меняет к лучшему будущее всего региона. Юрий Неелов уверен, что программа стала единственным верным решением, позволившим трем регионам одной области не просто сохранить мир между собой, но и направить свои доходы в мощные социально ориентированные проекты.

— Я и моя команда заложили основу нынешнего благополучия Ямала, приподняли его, — не скрывает гордости за регион Юрий Неелов.

Чем займется теперь неутомимый ямалец? Рассказал, что катастрофически не хватало времени на фонд «Север — наш» — теперь появится. Займется фондом, который, кстати, входит в РГО. Неелов сохранил и огромное количество артефактов и вещей времен освоения Севера. Хватило на целый индивидуальный музей. Думает уделить ему больше времени, вдобавок собирается читать лекции школьникам о том, как поднимался Ямал. Конечно, не забыл упомянуть и о давней страсти — разведении голубей. Нееловские голуби — чемпионы, одни из самых быстрых в Зауралье.