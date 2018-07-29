В Воронеже женщина сама переислила 200 тысяч телефонному мошеннику

Голос из трубки сообщил, что банковская карта подверглась хакерской атаке.

В субботу, 28 июля жертвой мошенника стала жительница Воронежа, которая попалась на уловку после телефонного звонка. 79-летней женщине сообщили, что на её банковскую карту была совершена хакерская атака. Следуя советам неизвестного владелица карты, сама перечислила на другой счёт 200 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, но практика показывает, что в таких случаях мошенники находятся крайне редко. Полиция напоминает, что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди или доверчивые подростки. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности. При получении сообщения не нужно перезванивать на указанные номера. Мошенники могут потребовать передать деньги курьеру, перечислить их на карту, номер мобильного телефона, попытаются получить от вас сведения о Вашей банковской карте, предложить пройти к банкомату и совершить какие-либо операции у банкомата, попросят сообщить коды которые приходят к Вам на телефон. В случае получения входящего звонка необходимо прекратить разговор, даже если собеседник вселяет уверенность в своей правдивости. Мошенники обладают психологическими приемами введения в заблуждение, либо обладают информацией о потерпевшем и его близких. При сомнении в правдивости полученной информации следует перезвонить родственнику или знакомому, от имени которого пришло сообщение, позвонить в банк по указанному на карте, либо в договоре телефону, посетить ближайшее отделение банка.