В Воронеже цыганки оставили пенсионерку без 70 тысяч рублей и золота

В Воронеже ищут цыганок, которые оставили без денег и золотых украшений 87-летнюю пенсионерку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел около 11:00 27 июля. Старушка сидела во дворе своего дома на улице Героев Статосферы, когда к ней подошли две незнакомки. Женщина начала убеждать пенсионерку, что видит на ее сыне сильную порчу, которая может привести к болезни или даже смерти. Чтобы избежать несчастья, аферистка пообещала провести ритуал, для которого нужны были деньги и золотые украшения.

Доверчивая старушка побежала домой, сложила в пакет 70 тысяч рублей вместе с золотом и передала все это мошенницам. Цыганки дали указание пенсионерке отойти на 100 метров и подождать пять минут, пока они совершат свои «магические» ритуалы. Но когда старушка повернулась спустя пять минут, ни цыганок, ни ее пакета с деньги уже не было.

Полицейские разыскивают цыганок, на вид которым около 30-40 лет. За мошенничество им грозит до пяти лет тюремного срока.