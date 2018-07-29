Пенсионерка из Воронежа перевела на счет аферистов более 200 тыс. рублей

79-летняя местная жительница стала жертвой телефонного мошенничества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее банковская карта подверглась атаке хакеров. По словам афериста, чтобы карта снова стала рабочей, нужно было произвести несколько операций через банкомат в ближайшем отделении банка. Так, доверчивая пенсионерка перевела на счет мошенника более 200 тысяч рублей. Как только пожилая женщина поняла, что ее обманули, она сразу же обратилась в полицию.

Полицейские напоминают воронежцам, что не нужно перезванивать на неизвестные номера, перечислять деньги на подозрительные счета. Необходимо проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.