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Пенсионерка из Воронежа перевела на счет аферистов более 200 тыс. рублей
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Пенсионерка из Воронежа перевела на счет аферистов более 200 тыс. рублей 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
79-летняя местная жительница стала жертвой телефонного мошенничества, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил, что ее банковская карта подверглась атаке хакеров. По словам афериста, чтобы карта снова стала рабочей, нужно было произвести несколько операций через банкомат в ближайшем отделении банка. Так, доверчивая пенсионерка перевела на счет мошенника более 200 тысяч рублей. Как только пожилая женщина поняла, что ее обманули, она сразу же обратилась в полицию.
Полицейские напоминают воронежцам, что не нужно перезванивать на неизвестные номера, перечислять деньги на подозрительные счета. Необходимо проявлять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.
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